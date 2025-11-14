Ultime News

14 Nov 2025 Elicottero precipitato, la vittima
è il pilota Marco Pavan
14 Nov 2025 Sabato Biblioteca Statale aperta
con un ricco programma di eventi
14 Nov 2025 Per il benessere mentale
dei giovani c'è "Spazio Agio"
14 Nov 2025 "Pasolini al Ponchielli":
tra antico e contemporaneo
14 Nov 2025 Nei musei di Cremona 4ª edizione
del progetto "Culture in dialogo"
Salute

Per il benessere mentale
dei giovani c'è "Spazio Agio"

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute un adolescente su sette ha un problema di salute mentale, per questo è diventato urgente, a livello globale, incrementare gli investimenti per gestire i rischi sanitari che ne derivano. Anche perché ansia, depressione e ritiro sociale sono fra i sintomi più diffusi nei giovani.

Il richiamo dell’OMS e i bisogni espressi dal territorio, sono le principali motivazioni che sostengono la creazione di Spazio Agio, uno sportello di ascolto libero e gratuito per i ragazzi e le ragazze fra i 14 e 25 anni dedicato al benessere mentale.

La presentazione ufficiale di Spazio Agio è aperta a tutti e si svolgerà lunedì 17 novembre 2025 alle ore 16 nella sala eventi della Fondazione Città di Cremona in piazza Giovanni XXXIII a Cremona, dove lo sportello di ascolto per i giovani ha sede nei locali di piano terra.

Non far sentire nessun adolescente inascoltato, creare un ponte di comprensione fra generazioni diverse e intercettare il prima possibile eventuali problemi di salute mentale sono gli l’intenti comuni e le fondamenta di Spazio Agio.

OGNI MARTEDÌ, DALLE 14.30 ALLE 17.30
Spazio Agio è un nuovo servizio co-progettato e gestito in modo integrato da Asst di Cremona, Comune di Cremona e Azienda sociale Cremonese dove è possibile accedere direttamente senza appuntamento e senza prescrizione, tutti i martedì dalle 14.30 alle 17.30 (Piazza Giovanni XXXIII a Cremona). Soprattutto è un luogo dove si può parlare di come ci si sente, di quello che si prova nei momenti difficili, senza timore di giudizio.

In base alle necessità rilevate da operatori esperti i ragazzi e le ragazze che si rivolgono a Spazio Agio potranno essere orientati in un percorso di sostegno. Non solo, è previsto anche un servizio di consulenza su appuntamento per gli insegnanti e i genitori.

SPAZIO AGIO SI PRESENTA, INCONTRO APERTO A TUTTI
Lunedì 17 novembre 2025 ore 16
Sala Eventi Fondazione Città di Cremona
Piazza Giovanni XXXIII

PROGRAMMA

16.00
SALUTI DI APERTURA
Marina Della Giovanna – Assessora al Welfare e alle Politiche sociali
Ezio Belleri – Direttore Generale Asst di Cremona
Paola Mosa – Presidente Azienda Sociale Cremonese
Giuseppe Foderaro – Presidente Fondazione Città di Cremona

16.15
COME STANNO I RAGAZZI E LE RAGAZZE
Roberto Poli – Direttore Dipartimento Salute Mentale Asst Cremona
Patrizia Galli – Responsabile Psicologia Clinica Asst Cremona
Luca Gabbioneta – Psicologo Comune di Cremona

16.30
SPAZIO AGIO IN PRATICA
Vanna Poli – IFO Area Salute Mentale Asst di Cremona
Leone Lisè – Educatore e referente organizzativo Spazio Agio Asst Cremona
Francesco Lazzari – Project Manager Comune di Cremona
Katia Di Filippo – Assistente Sociale Rappresentate Azienda Sociale Cremonese
Rappresentante Consulta degli Studenti di Cremona

17.00
UN’ESPERIENZA ALLA PARI
Carlo Ferrari – Portavoce “giovani in città”
Mariachiara Galli – Educatrice Asst Cremona
Alessandra Ardu – Professoressa di Lettere Liceo Anguissola
Studenti della classe terza Scienze umane Liceo Anguissola, Cremona

17.15
PER SENTIRSI A PROPRIO AGIO
Un aperitivo per fare due chiacchiere
In collaborazione con CrForma
Modera Stefania Mattioli, responsabile Comunicazione e relazioni esterne Asst Cremona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...