Per il benessere mentale
dei giovani c'è "Spazio Agio"
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute un adolescente su sette ha un problema di salute mentale, per questo è diventato urgente, a livello globale, incrementare gli investimenti per gestire i rischi sanitari che ne derivano. Anche perché ansia, depressione e ritiro sociale sono fra i sintomi più diffusi nei giovani.
Il richiamo dell’OMS e i bisogni espressi dal territorio, sono le principali motivazioni che sostengono la creazione di Spazio Agio, uno sportello di ascolto libero e gratuito per i ragazzi e le ragazze fra i 14 e 25 anni dedicato al benessere mentale.
La presentazione ufficiale di Spazio Agio è aperta a tutti e si svolgerà lunedì 17 novembre 2025 alle ore 16 nella sala eventi della Fondazione Città di Cremona in piazza Giovanni XXXIII a Cremona, dove lo sportello di ascolto per i giovani ha sede nei locali di piano terra.
Non far sentire nessun adolescente inascoltato, creare un ponte di comprensione fra generazioni diverse e intercettare il prima possibile eventuali problemi di salute mentale sono gli l’intenti comuni e le fondamenta di Spazio Agio.
OGNI MARTEDÌ, DALLE 14.30 ALLE 17.30
Spazio Agio è un nuovo servizio co-progettato e gestito in modo integrato da Asst di Cremona, Comune di Cremona e Azienda sociale Cremonese dove è possibile accedere direttamente senza appuntamento e senza prescrizione, tutti i martedì dalle 14.30 alle 17.30 (Piazza Giovanni XXXIII a Cremona). Soprattutto è un luogo dove si può parlare di come ci si sente, di quello che si prova nei momenti difficili, senza timore di giudizio.
In base alle necessità rilevate da operatori esperti i ragazzi e le ragazze che si rivolgono a Spazio Agio potranno essere orientati in un percorso di sostegno. Non solo, è previsto anche un servizio di consulenza su appuntamento per gli insegnanti e i genitori.
SPAZIO AGIO SI PRESENTA, INCONTRO APERTO A TUTTI
Lunedì 17 novembre 2025 ore 16
Sala Eventi Fondazione Città di Cremona
Piazza Giovanni XXXIII
PROGRAMMA
16.00
SALUTI DI APERTURA
Marina Della Giovanna – Assessora al Welfare e alle Politiche sociali
Ezio Belleri – Direttore Generale Asst di Cremona
Paola Mosa – Presidente Azienda Sociale Cremonese
Giuseppe Foderaro – Presidente Fondazione Città di Cremona
16.15
COME STANNO I RAGAZZI E LE RAGAZZE
Roberto Poli – Direttore Dipartimento Salute Mentale Asst Cremona
Patrizia Galli – Responsabile Psicologia Clinica Asst Cremona
Luca Gabbioneta – Psicologo Comune di Cremona
16.30
SPAZIO AGIO IN PRATICA
Vanna Poli – IFO Area Salute Mentale Asst di Cremona
Leone Lisè – Educatore e referente organizzativo Spazio Agio Asst Cremona
Francesco Lazzari – Project Manager Comune di Cremona
Katia Di Filippo – Assistente Sociale Rappresentate Azienda Sociale Cremonese
Rappresentante Consulta degli Studenti di Cremona
17.00
UN’ESPERIENZA ALLA PARI
Carlo Ferrari – Portavoce “giovani in città”
Mariachiara Galli – Educatrice Asst Cremona
Alessandra Ardu – Professoressa di Lettere Liceo Anguissola
Studenti della classe terza Scienze umane Liceo Anguissola, Cremona
17.15
PER SENTIRSI A PROPRIO AGIO
Un aperitivo per fare due chiacchiere
In collaborazione con CrForma
Modera Stefania Mattioli, responsabile Comunicazione e relazioni esterne Asst Cremona.