Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute un adolescente su sette ha un problema di salute mentale, per questo è diventato urgente, a livello globale, incrementare gli investimenti per gestire i rischi sanitari che ne derivano. Anche perché ansia, depressione e ritiro sociale sono fra i sintomi più diffusi nei giovani.

Il richiamo dell’OMS e i bisogni espressi dal territorio, sono le principali motivazioni che sostengono la creazione di Spazio Agio, uno sportello di ascolto libero e gratuito per i ragazzi e le ragazze fra i 14 e 25 anni dedicato al benessere mentale.

La presentazione ufficiale di Spazio Agio è aperta a tutti e si svolgerà lunedì 17 novembre 2025 alle ore 16 nella sala eventi della Fondazione Città di Cremona in piazza Giovanni XXXIII a Cremona, dove lo sportello di ascolto per i giovani ha sede nei locali di piano terra.

Non far sentire nessun adolescente inascoltato, creare un ponte di comprensione fra generazioni diverse e intercettare il prima possibile eventuali problemi di salute mentale sono gli l’intenti comuni e le fondamenta di Spazio Agio.

OGNI MARTEDÌ, DALLE 14.30 ALLE 17.30

Spazio Agio è un nuovo servizio co-progettato e gestito in modo integrato da Asst di Cremona, Comune di Cremona e Azienda sociale Cremonese dove è possibile accedere direttamente senza appuntamento e senza prescrizione, tutti i martedì dalle 14.30 alle 17.30 (Piazza Giovanni XXXIII a Cremona). Soprattutto è un luogo dove si può parlare di come ci si sente, di quello che si prova nei momenti difficili, senza timore di giudizio.

In base alle necessità rilevate da operatori esperti i ragazzi e le ragazze che si rivolgono a Spazio Agio potranno essere orientati in un percorso di sostegno. Non solo, è previsto anche un servizio di consulenza su appuntamento per gli insegnanti e i genitori.

SPAZIO AGIO SI PRESENTA, INCONTRO APERTO A TUTTI

Lunedì 17 novembre 2025 ore 16

Sala Eventi Fondazione Città di Cremona

Piazza Giovanni XXXIII

PROGRAMMA

16.00

SALUTI DI APERTURA

Marina Della Giovanna – Assessora al Welfare e alle Politiche sociali

Ezio Belleri – Direttore Generale Asst di Cremona

Paola Mosa – Presidente Azienda Sociale Cremonese

Giuseppe Foderaro – Presidente Fondazione Città di Cremona

16.15

COME STANNO I RAGAZZI E LE RAGAZZE

Roberto Poli – Direttore Dipartimento Salute Mentale Asst Cremona

Patrizia Galli – Responsabile Psicologia Clinica Asst Cremona

Luca Gabbioneta – Psicologo Comune di Cremona

16.30

SPAZIO AGIO IN PRATICA

Vanna Poli – IFO Area Salute Mentale Asst di Cremona

Leone Lisè – Educatore e referente organizzativo Spazio Agio Asst Cremona

Francesco Lazzari – Project Manager Comune di Cremona

Katia Di Filippo – Assistente Sociale Rappresentate Azienda Sociale Cremonese

Rappresentante Consulta degli Studenti di Cremona

17.00

UN’ESPERIENZA ALLA PARI

Carlo Ferrari – Portavoce “giovani in città”

Mariachiara Galli – Educatrice Asst Cremona

Alessandra Ardu – Professoressa di Lettere Liceo Anguissola

Studenti della classe terza Scienze umane Liceo Anguissola, Cremona

17.15

PER SENTIRSI A PROPRIO AGIO

Un aperitivo per fare due chiacchiere

In collaborazione con CrForma

Modera Stefania Mattioli, responsabile Comunicazione e relazioni esterne Asst Cremona.

