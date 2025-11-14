Sabato 15 novembre la Biblioteca Statale di Cremona apre straordinariamente al pubblico. Oltre ai consueti servizi di studio, consultazione e lettura dei quotidiani, offre un ricco e variegato programma per la mattinata.

Si inizia alle ore 10 in Sala Ragazzi con la cucina creativa (con carta e penna). Laboratorio con Irene Cacciola. Si tratta di un percorso che sperimenta come attraverso una ricetta si crei una storia. I bambini (9-10 anni) avranno a disposizione degli ingredienti, qualche istruzione e insieme daranno vita al loro racconto. Collaborando impareranno le basi della scrittura. Età consigliata dai 7/8 ai 12 anni, ma anche i più piccoli sono benvenuti, per loro disegni in libertà. Ingresso libero e gratuito.

Si prosegue alle ore 11 in Sala Lazzari con la presentazione di “Monsieur Soleil – Oltre le apparenze” di Paola Sbarbada Ferrari. Questa un’anticipazione sul nuovo romanzo: “Parigi. Una panchina. Due anime che non si aspettavano, eppure si trovano. Certe persone non entrano nelle nostre vite: le abitano. È da questa consapevolezza che nasce “Monsieur Soleil – Oltre le apparenze”, il nuovo romanzo di Paola Sbarbada Ferrari, pubblicato da Gilgamesh Edizioni. Un incontro casuale ai Giardini di Lussemburgo diventa germoglio: Jeanne, una donna che ha smesso di credere nella possibilità di rinascere, e Augusto, un clochard dal cuore colto e vulnerabile, si siedono uno accanto all’altra. Lei cerca rifugio dal silenzio della sua vita, lui porta con sé l’odore pungente del vino e del vento, ma anche parole che scaldano più di un abbraccio. In quell’incontro inatteso prende vita un racconto delicato e nello stesso tempo profondo, che svela la potenza dell’amicizia e la meraviglia della rinascita silenziosa”.

E “per finire” alle ore 12 in Sala Conferenze “Virginia Carini Dainotti”, nell’ambito di BookCity Milano anche a Cremona, “In tournée con Niccolò Paganini. Due scritti memorialistici dal vivo, Georg Harrys”, curato da Artemio Focher (Abscondita). L’associazione culturale Magma presenta Artemio Focher: “Attraverso gli scritti di Gerog Harrys, Artemio Focher ricostruisce gli anni della trionfale tournée europea di Niccolò Paganini restituendo un ritratto intimo dell’artista genovese. Uno scritto memorialistico ritenuto tra i più attendibili, piacevoli e interessanti, accompagnato da una ulteriore cronaca delle sue esperienze di viaggio”. Entrambi i contributi appaiono qui in prima traduzione italiana. A seguire un momento musicale affidato all’ensemble d’archi MAGMAmusica, che proporrà i Quattro Notturni per archi MS 15 e l’Introduzione e Allegro dalla Sonata n.1 MS 112 per violino e chitarra di Niccolò Paganini: un momento di dialogo vivo tra musica e parola, per offrire al pubblico una lettura profonda e coinvolgente della figura di Paganini, protagonista assoluto della scena musicale del suo tempo.

Inoltre, lunedì 17 novembre alle ore 16.30 in Sala Conferenze “Virginia Carini Dainotti” : “Cremona online – Innovazione digitale e rapporto col territorio” . Conferenza in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Cattolica. Relatrice di questo primo appuntamento del ciclo di incontri realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Cattolica sarà la prof.ssa Cecilia Manzo, docente di Sociologia presso l’Ateneo.

