Mercoledì 19 novembre, il Centro per l’Impiego di Soresina, con il patrocinio del Comune di Soresina, organizza l’evento “Una mattina ad alto potenziale”, una speciale occasione di incontro tra chi cerca lavoro e alcune tra le più importanti aziende del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e creare un contatto diretto tra imprese e candidati, offrendo a questi ultimi la possibilità di sostenere uno o più colloqui di selezione in una sola mattinata.

La giornata si aprirà alle 08.30 con la presentazione dell’evento da parte del Sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni, e del Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, nella Sala del Podestà.

A seguire, alle 09.00, è previsto lo spostamento nella Sala Gazza (adiacente alla Sala del Podestà), dove, nei corner dedicati, avranno inizio i colloqui e le attività di incontro tra imprese e candidati.

Saranno presenti sei imprese del territorio: Latteria Soresina, Syngenta, Imecon, Ermo, Palazzani Rubinetterie Italiane ed Elcos.

Le figure ricercate riguardano diversi settori professionali:

• Addetti alla produzione alimentare/casari

• Stagionali agricoli, periti agrari e agroalimentari

• Esperti metalmeccanici e/o elettrici

• Verniciatori a spruzzo e operatori taglio laser

• Impiegati tecnici, tra cui: Ingegnere gestionale junior, Progettista elettrico, Buyer settore metalmeccanico/elettrico, Manutentore gruppi elettrogeni, Commerciale trasfertista, Progettista meccanico

“L’evento di Soresina – sottolinea Giovanni Gagliardi, Consigliere Provinciale delegato al lavoro – rappresenta il nono appuntamento del 2025 dedicato all’incontro tra lavoratori e aziende, organizzato dai Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona. Si tratta di iniziative che richiedono un’impegnativa organizzazione, ma che sono ritenute particolarmente rilevanti e quindi molto apprezzate sia dai lavoratori che dalle imprese, perché creano occasioni concrete di conoscenza reciproca tra domanda e offerta di lavoro e quindi promettenti opportunità di inserimento lavorativo”.

Per partecipare è necessario iscriversi online al seguente link: https://forms.office.com/e/ScckcU2G7h?origin=lprLink

