15 Nov 2025 Baby Gang, Don Burgio:
"I ragazzi vanno ascoltati"
14 Nov 2025 Botte al Juliette, video "tagliato"
In aula stop all'esame della teste
14 Nov 2025 Gianni Kandoo: vent’anni
di cucina giapponese a Cremona
14 Nov 2025 Truffa delle lampade: via 11.600
euro dal conto della parrocchia
14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
Baby Gang, Don Burgio:
"I ragazzi vanno ascoltati"

Servizio di Lorenzo Scaratti

Un folto gruppo di classi da alcune scuole superiori cittadine hanno riempito il salone dei quadri per l’incontro con don Claudio Burgio cappellano del carcere minorile Beccaria e fondatore della comunità Kayros. L’evento fa parte della rassegna di incontri “Verso gli 80 anni della Repubblica“. Conferenze aperte a tutta la cittadinanza per ripercorrere le fasi e i momenti attraverso cui si è giunti alla definizione della Costituzione.

Don Burgio ha trattato il tema quanto mai attuale delle baby gang dialogando con i presenti per sottolineare come la soluzione e la prevenzione a questo problema sia l’ascolto: Con questi ragazzi bisogna andare oltre le definizioni, le etichette. – spiega Burgio– Questa parola, questa espressione baby gang a volte tradisce una certa ansia, una certa paura collettiva. Invece bisogna imparare soprattutto ad ascoltare i ragazzi.

Quindi io vengo qui a Cremona anche per apprendere, ascoltare anche loro. Dopo aver ascoltato tanti ragazzi in questi anni nel carcere minorile, provare a capire che cosa si muove dentro di loro, quali sono le sfide. Le sfide sono soprattutto quelle di ragazzi che hanno bisogno di un’identità forte, che a volte non riuscendo a raggiungerla si perdono anche con grande fragilità”.

Al centro dell’attenzione l’articolo 13 della carta fondamentale, quello che garantisce l’inviolabilità della libertà personale. Burgio ha raccontato della sua ultradecennale esperienza a diretto contatto con i minori nel carcere milanese, oltre al suo lavoro nella comunità di recupero da lui fondata e dedicata proprio ai ragazzi che hanno bisogno di aiuto per reinserirsi in società e per uscire da condizioni particolarmente difficili.

Don Burgio ha quindi concluso: “I ragazzi, per come me la raccontano, non sono visti, non sono al centro delle nostre attenzioni, della nostra cura. Forse a volte un’eccessiva cura, un certo maternage ha favorito soprattutto nei ragazzi italiani una fragilità senza precedenti”.

Lorenzo Scaratti 

© Riproduzione riservata
