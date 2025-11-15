Una Lectio Magistralis nel ridotto del Teatro Ponchielli. Il concerto degli studenti del Monteverdi è stato il perfetto biglietto da visita per la presentazione del nuovo Anno Accademico del Conservatorio di Cremona, con la dimostrazione dei risultati straordinari che gli allievi riescono a conseguire.

“L’inaugurazione dell’anno accademico è un momento opportuno per fare un buon bilancio dell’attività svolta nell’anno passato, della prospettiva dell’anno futuro e anche presentare alla cittadinanza quanto il Conservatorio è in grado di offrire, quanto lavora e che tipo di risultati può conseguire” spiega il Presidente del Conservatorio Pietro Zappalà a margine della presentazione. “Ci sono i numerosi risultati positivi, il consolidamento della didattica, del numero degli iscritti, ma non manca anche qualche ombra, ossia le persistenti difficoltà o criticità economiche dovute al fatto che il Conservatorio vuole, non solo garantire i servizi previsti dall’istituzione statale, ma anche quello che era già in precedenza, il servizio alla cittadinanza con corsi propedeutici che però sono a carico dei costi del Conservatorio” prosegue Zappalà. “Riconoscendo questa valenza, questo servizio che il Conservatorio fa, auspichiamo che la cittadinanza possa in qualche modo intervenire con generosità, supportando le nostre iniziative con qualche donazione che aiuti a garantire anche nel futuro tutti questi servizi” conclude il Presidente.

“Siamo molto felici che il ridotto si sia riempito per la nostra inaugurazione” dice il direttore Giuseppe Caffi. “In esecuzione un programma molto interessante con l’Ottetto di Mendelssohn, brani pianistici di Bach. Il Conservatorio con questa manifestazione apre l’anno accademico che durerà fino al prossimo ottobre nel quale tutti gli studenti avranno modo di svolgere le loro lezioni, i loro esami, divisi secondo il calendario accademico”.

