Il 2025 è un anno di emozioni forti per bomber Manuel De Luca, che nella passata stagione ha timbrato la doppietta decisiva al Picco di La Spezia per la promozione in Serie A della Cremonese ed ora è fuori dal progetto tecnico di mister Davide Nicola. Ma dopo aver rifiutato le proposte di trasferimento in estate, il Cigno ha deciso di fare in proprio la proposta della vita alla fidanzata Melinda Cotani: “Mi vuoi sposare?“.

La conferma del sì arriva dal dolce post Instagram della donna, che ha annunciato con gioia: “Sì, mille volte si! Non smetterò mai di ringraziarti per la persona meravigliosa che sei, per la tua sensibilità, la tua purezza, la tua capacità di farmi sentire amata ogni singolo giorno. Mi sento incredibilmente fortunata ad averti al mio fianco, e so che con te il futuro sarà sempre pieno di amore, rispetto e complicità. Non vedo l’ora di passare il resto della nostra vita assieme. 11.11.2025″.

Sotto al post, una valanga di commenti di ex compagni grigiorossi e non solo. Dopo i dieci gol nella B 2024/’25 utili per il salto di categoria, l’attaccante 27enne ha lasciato il segno in questa stagione allo Zini con il rigore valso il successo (3-2) contro il Sassuolo. Poi, la finestra estiva di mercato chiusa senza trasferimento lo ha piazzato ai box. In attesa che a gennaio possa trovare una nuova destinazione, De Luca ha siglato fuori dal campo il gol più importante di questo suo 2025.

