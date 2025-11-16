Un talento del territorio ormai lanciatissimo verso il successo: Andrea Brida, di Orzinuovi, è entrato ufficialmente a far parte del corpo di ballo di Annalisa, impegnata nella nuova tournè Ma Noi Siamo Fuoco.

La “data zero” del tour, andata in scena sabato sera a Jesolo, lo ha visto tra i protagonisti indiscussi della serata. Un momento simbolico, non soltanto per la cantante ma anche per Andrea, che aveva già avuto visibilità nelle settimane scorse apparendo accanto alla cantante in trasmissioni come Che Tempo Che Fa, oltre che sui suoi profili social. Ora, con il via dei concerti, inizia per lui un impegno concreto nei palazzetti di tutta Italia.

Il tour attuale di Annalisa, che promuove il suo ultimo album Ma io sono fuoco, ha preso il via con la data zero e prevede una serie di tappe nei palasport italiani. Le tappe includono Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e Torino.

La presenza in queste arene rappresenta per Andrea una straordinaria opportunità di crescita professionale, con esibizioni davanti a decine di migliaia di persone (molto delle date, infatti, sono già soldout). Ritmi serrati e preparazione intensa per un risultato che ha conquistato i fan e che, c’è da scommetterlo, rappresenta per il giovane orceano soltanto la prima di una serie di soddisfazioni.

Giovanni Rossi

