A Cremona si terrà la Conferenza Nazionale dei Presidenti FIAB, e la città (dal 21 al 23 novembre) si trasformerà in un palcoscenico dedicato al cicloturismo ed alla mobilità attiva

L’evento, organizzato da FIAB Cremona APS, riunirà oltre 130 Presidenti e delegati provenienti da tutta Italia. Per tre giorni incontri e confronti su tematiche di grande rilevanza, con la partecipazione di amministratori locali, regionali e tecnici oltre a momenti conviviali aperti anche alla cittadinanza. Hanno concesso il patrocinio e la collaborazione il Comune di Cremona, il Politecnico di Milano (nuova sede di Cremona), la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, la Fondazione del Museo del Violino

