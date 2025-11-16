Ultime News

16 Nov 2025 Premio “A cena con Ugo Tognazzi”:
vince l’Osteria del Miglio
16 Nov 2025 Andrea Lucchetta a sorpresa
a pranzo a Levata
16 Nov 2025 Cremona capitale della bici:
da tutta Italia i presidenti FIAB
16 Nov 2025 Silvia Mezzanotte canta Mina:
successo all'Auditorium Arvedi
16 Nov 2025 Ceraso, desertificazione commerciale:
"Serve rete sinergica"
Una biciclettata organizzata dalla FIAB Cremona
 A Cremona si terrà la Conferenza Nazionale dei Presidenti FIAB, e la città (dal 21 al 23 novembre) si trasformerà in un palcoscenico dedicato al cicloturismo ed alla mobilità attiva
L’evento, organizzato da FIAB Cremona APS, riunirà oltre 130 Presidenti e delegati provenienti da tutta Italia. Per tre giorni incontri e confronti su tematiche di grande rilevanza,  con la partecipazione di amministratori locali, regionali e tecnici oltre a momenti conviviali aperti anche alla cittadinanza. Hanno concesso il patrocinio e la collaborazione il Comune di Cremona, il Politecnico di Milano (nuova sede di Cremona), la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, la Fondazione del Museo del Violino

