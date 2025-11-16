In via Argine Panizza in corso delle verifiche per una sospetta fuga di gas: Vigili del fuoco al lavoro, sotto la pioggia incessante, per verificare l’effettiva situazione.

Sul posto anche la polizia locale e la protezione civile che hanno bloccato i diversi accessi alla via (laterale di Via Giordano) per evitare il passaggio di auto e persone fino a verifiche concluse. Nessuna ripercussione sulla viabilità della zona.

© Riproduzione riservata