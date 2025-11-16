Ultime News

16 Nov 2025 Rieti vince in volata 76 a 74
in una sfida all'ultimo respiro
16 Nov 2025 La vasca olimpica della Comunale
intitolata ad Alberto Garozzo
16 Nov 2025 Fuga di gas in via Argine Panizza:
verifiche in corso
16 Nov 2025 Festa del Torrone, successo per la
manifestazione nonostante la pioggia
16 Nov 2025 Premio “A cena con Ugo Tognazzi”:
vince l’Osteria del Miglio
Fuga di gas in via Argine Panizza:
verifiche in corso

In via Argine Panizza in corso delle verifiche per una sospetta fuga di gas: Vigili del fuoco al lavoro, sotto la pioggia incessante, per verificare l’effettiva situazione.

Sul posto anche la polizia locale e la protezione civile che hanno bloccato i diversi accessi alla via (laterale di Via Giordano) per evitare il passaggio di auto e persone fino a verifiche concluse. Nessuna ripercussione sulla viabilità della zona.

