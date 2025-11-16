Ultime News

16 Nov 2025 Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina
arrivano alla Festa del Torrone
16 Nov 2025 Coldiretti Cremona, la Giornata
del Ringraziamento a Pandino
16 Nov 2025 Qualità della Vita: Cremona 39esima
Bene l'istruzione, male il reddito
16 Nov 2025 Colletta Alimentare, in provincia
raccolte 38.8 tonnellate di prodotti
16 Nov 2025 Andrea Brida, talento di Orzinuovi
nel corpo di ballo di Annalisa
Mattarella “Italia e Germania diventate grandi nell’impegno per pace e unità”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Tocca alla Repubblica Federale Tedesca, tocca alla Repubblica Italiana – come a tutti nella comunità internazionale – opporre la forza del diritto al preteso diritto della forza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Bundestag, nel suo intervento alla cerimonia della “Giornata del lutto nazionale”, a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. “Considero questa giornata anche un invito a riflettere, insieme, sullo straordinario percorso che le nostre due Repubbliche hanno compiuto, fianco a fianco, per costruire in questi ottant’anni un mondo migliore, partendo dall’Europa. Per avere raggiunto l’età della saggezza nella vita internazionale e dell’autentico coraggio. Per essere finalmente “grandi” – prosegue Mattarella -. Perché questo siamo divenuti in questi decenni, abbracciando la causa dell’unità europea. Abbiamo saputo dar vita a un’area di pace, libertà, prosperità, rispetto dei diritti umani, che non ha paragoni nella storia”.

Fonte video: Quirinale

