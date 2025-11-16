Ultime News

16 Nov 2025 Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina
arrivano alla Festa del Torrone
16 Nov 2025 Coldiretti Cremona, la Giornata
del Ringraziamento a Pandino
16 Nov 2025 Qualità della Vita: Cremona 39esima
In provincia male salute e reddito
16 Nov 2025 Colletta Alimentare, in provincia
raccolte 38.8 tonnellate di prodotti
16 Nov 2025 Andrea Brida, talento di Orzinuovi
nel corpo di ballo di Annalisa
Meteo, una domenica di pioggia
E il week end prossimo neve in pianura

Domenica di pioggia (intensa) su Cremona: già dalle prime ore di domenica mattina una pioggia battente e insistente ha iniziato a scendere in città, dove si svolge l’ultima giornata della Festa del Torrone.

Ma non è tutto, secondo il Meteo.it nel corso della prossima settimana in Italia le temperature in picchiata porranno fine alla fase di temperature eccezionalmente miti di questi giorni.

Al Nord il clima sarà più asciutto ma fresco grazie all’irruzione di aria fredda di origine polare che porterà molte nevicate tra Alpi e Appennino. E non si escludono nevicate anche a bassa quota e in pianura.

