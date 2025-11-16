Domenica di pioggia (intensa) su Cremona: già dalle prime ore di domenica mattina una pioggia battente e insistente ha iniziato a scendere in città, dove si svolge l’ultima giornata della Festa del Torrone.

Ma non è tutto, secondo il Meteo.it nel corso della prossima settimana in Italia le temperature in picchiata porranno fine alla fase di temperature eccezionalmente miti di questi giorni.

Al Nord il clima sarà più asciutto ma fresco grazie all’irruzione di aria fredda di origine polare che porterà molte nevicate tra Alpi e Appennino. E non si escludono nevicate anche a bassa quota e in pianura.

© Riproduzione riservata