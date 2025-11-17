Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno per gli appassionati del mondo dello spettacolo. Addio alle gemelle Kessler: Alice ed Hellen sono morte a Monaco di Baviera dove vivevano all’età di 89 anni. A darne la notizia è stato il giornale tedesco Bild. Famosissime anche in Italia come cantanti, ballerine, e presentatrici, avevano già manifestato il desiderio di essere sepolte insieme.

Sarebbe stata avviata un’indagine per fare luce sulle cause della morte, ma le due in passato avevano espresso il desiderio di spegnersi nello stesso giorno.

Indimenticabile l’esibizione risalente al 1974 con la Tigre di Cremona, la grande Mina, e Raffaella Carrà. Le quattro icone della tv e della musica erano state protagoniste di un indimenticato sketch in una puntata di Milleluci. “So quel che sempre piacerà”, cantando e ballando sulle note di una canzone scritta e incisa per l’occasione.

