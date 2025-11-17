Giornata contro la violenza sulle
donne, le iniziative a Cremona
Ricorre il 25 novembre la Giornata contro la violenza sulle donne, ma l’impegno e la sensibilizzazione su questo tema devono essere costanti ogni giorno ed ecco che un’azione fortemente simbolica è stata messa in atto durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative alla presenza di numerosi relatori.
Un gruppo di studentesse dell’Istituto Torriani di Cremona, accompagnate dalla dirigente Simona Piperno, ha consegnato al Presidente della Provincia Roberto Mariani lo striscione “Quante donne ancora?” già affisso davanti alla scuola e che verrà temporaneamente esposto anche sulla facciata del Palazzo della Provincia.
Vasto il ventaglio di attività proposte in occasione della Giornata, fra cui spicca l’adesione dell’ente alla campagna Orange the World organizzata da Soroptimist International di Cremona con l’illuminazione in arancione del Palazzo della Provincia e la partecipazione al percorso cittadino in partenza dalla Caserma di Carabinieri.
Particolarità dell’edizione 2025 è inoltre lo sport come disinnesco della violenza nella manifestazione Parete di genere organizzata per il 22 novembre da AICS Cremona, che prevede un torneo di Padel alla Canottieri Flora e un percorso di Nordic Walking.