Un nuovo appuntamento con Operatalk, il format del Teatro Ponchielli dedicato al dialogo tra l’opera lirica e i grandi temi del nostro tempo, è in programma domenica 23 novembre alle ore 14.30 nel Ridotto del teatro.

L’incontro prende spunto da Nabucco di Giuseppe Verdi, in scena al Ponchielli il 21 e 23 novembre: un capolavoro composto tra il 1841 e il 1842, che racconta la prigionia del popolo ebraico a Babilonia e che, sin dal debutto alla Scala nel 1842, si impose come potente simbolo di libertà e riscatto nazionale.

Proprio i temi dell’opera – la guerra, l’esilio, la ricerca di identità e la speranza nella pace – saranno al centro dell’incontro dal titolo Popoli e Identità. A guidare la riflessione sarà Veronica Fernandes, giornalista di RaiNews24 inviata in alcune delle aree di conflitto più delicate al mondo, vincitrice del Premio di giornalismo “Maria Grazia Cutuli”.

Con lei dialogherà Vincenzo Borghetti, musicologo e volto noto degli incontri de L’opera si rivela, che offrirà una lettura musicale e storica del capolavoro verdiano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

© Riproduzione riservata