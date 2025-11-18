Nella giornata di ieri sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio nel comune di Soresina, condotti da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblicounitamente a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. Le operazioni hanno interessato il centro cittadino, l’area della stazione ferroviaria e i principali luoghi di ritrovo, punti strategici per la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza pubblica.

Nel corso dell’attività sono state identificate oltre 90 persone, 16 delle quali risultate positive alle consultazioni delle banche dati.

Questi servizi straordinari, disposti a seguito delle decisioni assunte in sede di C.P.O.S.P., rappresentano un presidio fondamentale per mantenere alta l’attenzione sul territorio e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le attività di controllo continueranno nelle prossime settimane con ulteriori servizi dedicati.

