18 Nov 2025 Controllo del territorio a Soresina:
identificate oltre 90 persone
18 Nov 2025 Rallentamento economico e instabilità
geopolitica pesano sulla siderurgia
18 Nov 2025 La panchina gialla contro bullismo
e cyberbullismo alla scuola Campi
18 Nov 2025 La Regione finanzia tre agriturismi
nel cremonese per 734 mila euro
18 Nov 2025 Asst, gli appuntamenti della giornata
contro la violenza sulle donne
Nella giornata di ieri sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio nel comune di Soresina, condotti da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblicounitamente a pattuglie del Reparto Prevenzione CrimineLe operazioni hanno interessato il centro cittadino, l’area della stazione ferroviaria e i principali luoghi di ritrovo, punti strategici per la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza pubblica.

Nel corso dell’attività sono state identificate oltre 90 persone16 delle quali risultate positive alle consultazioni delle banche dati.

Questi servizi straordinari, disposti a seguito delle decisioni assunte in sede di C.P.O.S.P., rappresentano un presidio fondamentale per mantenere alta l’attenzione sul territorio e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le attività di controllo continueranno nelle prossime settimane con ulteriori servizi dedicati.

