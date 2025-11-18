Il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’ASST-Cremona è il dottor Fabrizio Magnani, già Vice Direttore del Reparto di Oculistica dell’Ospedale Maggiore di Cremona. Prende il posto del dottor Matteo Cacciatori. “ Sarà mia premura dedicare il massimo impegno a questa nuova mansione” scrive Magnani – figlio del defunto primario di otorinolaringoiatria di Cremona Maurizio Magnani. “ Un sentito grazie alla Dirigenza, che mi ha offerto questa opportunità. Un sincero ringraziamento ai colleghi medici, che ogni giorno, con dedizione e sacrificio, si impegnano per garantire la salute e il benessere dei malati. Un grazie di cuore agli infermieri, il cui prezioso supporto assicura la qualità e l’efficienza del servizio. Un ringraziamento a tutto il personale sanitario e non sanitario, che in questi anni mi ha accompagnato con disponibilità, competenza e umanità, e continua ancora oggi a farlo”.

Infine conclude: “ Questo incarico, valido per i prossimi 9 mesi, sarà per me una grande sfida professionale ed umana. Con tanta voglia di fare”.

