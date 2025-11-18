Cronaca
Il dott. Fabrizio Magnani nuovo
primario di Oculistica dell'Asst
Il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’ASST-Cremona è il dottor Fabrizio Magnani, già Vice Direttore del Reparto di Oculistica dell’Ospedale Maggiore di Cremona. Prende il posto del dottor Matteo Cacciatori. “Sarà mia premura dedicare il massimo impegno a questa nuova mansione” scrive Magnani – figlio del defunto primario di otorinolaringoiatria di Cremona Maurizio Magnani. “Un sentito grazie alla Dirigenza, che mi ha offerto questa opportunità. Un sincero ringraziamento ai colleghi medici, che ogni giorno, con dedizione e sacrificio, si impegnano per garantire la salute e il benessere dei malati. Un grazie di cuore agli infermieri, il cui prezioso supporto assicura la qualità e l’efficienza del servizio. Un ringraziamento a tutto il personale sanitario e non sanitario, che in questi anni mi ha accompagnato con disponibilità, competenza e umanità, e continua ancora oggi a farlo”.
Infine conclude: “Questo incarico, valido per i prossimi 9 mesi, sarà per me una grande sfida professionale ed umana. Con tanta voglia di fare”.
