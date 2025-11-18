Caos nel tardo pomeriggio di lunedì su un treno della tratta Cremona-Treviglio, su cui i Carabinieri di Casalbuttano sono dovuti intervenire a causa di un litigio.

A chiamare la pattuglia alcuni testimoni, preoccupati per il degenerare della discussione. Causa del diverbio sarebbero stati alcuni apprezzamenti fatti da un uomo di 27 anni ad una ragazza, che avrebbero scatenato la rabbia del fidanzato di quest’ultima, un 20enne.

I toni del conflitto si sono alzati velocemente e il litigio è diventato violento.

I militari hanno quindi identificato i partecipanti. Successivamente il 27enne ha chiesto l’intervento del 118 ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

