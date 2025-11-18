Ultime News

Cronaca

Sospiro, due 24ennni
denunciate per truffa in concorso

I Carabinieri della Stazione di Sospiro hanno denunciato due donne entrambe di 24 anni, residenti fuori provincia, ritenute responsabili di una truffa in concorso. La vicenda ha preso avvio nell’aprile scorso quando una donna del posto ha denunciato di avere messo in vendita su un sito specializzato online delle porte in legno degli anni ’60. Ha riferito di essere stata contattata da un presunto antiquario che si è detto interessato all’acquisto e che ha convinto la vittima a recarsi presso un ufficio postale, inducendola a fare delle ricariche postepay con la scusa che, invece, era il modo per ricevere i soldi relativi alla vendita. Inoltre, con la scusa che le ricariche non andavano a buon fine, l’interlocutore ha fatto eseguire alla vittima quattro transazioni per oltre 1.100 euro.

Dopo il pagamento l’interlocutore si è reso irreperibile e la donna si è accorta che le operazioni bancarie effettuate erano delle ricariche a favore di sconosciuti. Ha presentato la denuncia ai Carabinieri di Sospiro che hanno svolto le indagini e, attraverso i numeri delle postepay ricaricate, sono risaliti alle due presunte autrici della truffa. I Carabinieri di Sospiro le hanno quindi denunciate all’Autorità Giudiziaria.

