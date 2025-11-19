Assemblea Onu dà l’ok a risoluzione tregua, Malagò “Risultato straordinario”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mi sembra un risultato straordinario che crea anche dei presupposti oggettivamente impensabili da qui al 6 febbraio del 2026. La risoluzione parla chiaramente dei valori della Fiamma Olimpica ma soprattutto della tregua olimpica che è l’elemento fondante della nostra carta, della costituzione del mondo delle Olimpiadi del CIO. Siamo venuti a fare un lavoro straordinario di team con il Comitato Olimpico Internazionale, con il Ministero e con la rappresentanza permanente italiana insieme ovviamente al Comitato Organizzatore Milano-Cortina”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, a margine dell’adozione della risoluzione italiana della tregua olimpica da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Video di Stefano Vaccara