Ultime News

19 Nov 2025 Industriali: al Museo del Violino
mostra per celebrare gli 80 anni
19 Nov 2025 Ancora cumuli di rifiuti
in via al Depuratore
19 Nov 2025 Città della Cultura, Virgilio:
"Occasione per crescita collettiva"
19 Nov 2025 Guida Michelin 2026, chef
Bellingeri unica stella cremonese
19 Nov 2025 Minacce dal vicino: "Mani al collo
e pistola alla gola". A processo
Video Pillole

Assemblea Onu dà l’ok a risoluzione tregua, Malagò “Risultato straordinario”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mi sembra un risultato straordinario che crea anche dei presupposti oggettivamente impensabili da qui al 6 febbraio del 2026. La risoluzione parla chiaramente dei valori della Fiamma Olimpica ma soprattutto della tregua olimpica che è l’elemento fondante della nostra carta, della costituzione del mondo delle Olimpiadi del CIO. Siamo venuti a fare un lavoro straordinario di team con il Comitato Olimpico Internazionale, con il Ministero e con la rappresentanza permanente italiana insieme ovviamente al Comitato Organizzatore Milano-Cortina”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, a margine dell’adozione della risoluzione italiana della tregua olimpica da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

xo9/gm/mca2
Video di Stefano Vaccara

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...