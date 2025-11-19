Una serata agitata e vissuta con apprensione, fortunatamente senza danni alle persone dunque senza feriti. Ma la paura c’è stata, perché le esplosioni che sono state udite hanno creato un certo timore che la situazione potesse degenerare. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio.

Nella tarda serata di martedì è bruciata un’automobile in via Bixio a Casalmaggiore. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i Vigili del Fuoco. Durante le operazioni dei VVF e per garantire condizioni di sicurezza, il tratto di strada è stato chiuso tra l’incrocio con via Corsica e quello con vie Verdi e via Martelli.

Diversi scoppi si sono susseguiti mentre i pompieri stavano cercando di spegnere l’incendio. Fortunatamente come detto non ci sono stati feriti. Dopo aver domato le fiamme, la via è stata riaperta alla circolazione a senso alternato. Diversi i danni causati ad un esercizio commerciale, una lavanderia, situata a pochi passi dall’auto andata a fuoco: per effetto delle esplosioni l’insegna del negozio si è danneggiata e le vetrate negozio sono andate distrutte.

E’ il secondo incendio che accade in una via vicina al centro cittadino di Casalmaggiore, anche se naturalmente si tratta di una coincidenza e di due casi non sovrapponibili: il precedente recente risale alla notte tra il 27 e il 28 ottobre, quando andò a fuoco il tetto di uno stabile in ristrutturazione in via Pozzi, a pochi passi dalla piazza. Anche in quel caso nessun ferito e un intervento dei Vigili del Fuoco durato addirittura sei ore.

