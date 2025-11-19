Ultime News

19 Nov 2025 Industriali: al Museo del Violino
mostra per celebrare gli 80 anni
19 Nov 2025 Ancora cumuli di rifiuti
in via al Depuratore
19 Nov 2025 Città della Cultura, Virgilio:
"Occasione per crescita collettiva"
19 Nov 2025 Guida Michelin 2026, chef
Bellingeri unica stella cremonese
19 Nov 2025 Minacce dal vicino: "Mani al collo
e pistola alla gola". A processo
Video Pillole

“Donne nella Napoli spagnola” in mostra alle Gallerie d’Italia

NAPOLI (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia di Napoli, dal 20 novembre al 22 marzo, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”. L’esposizione presenta sessantanove opere tra dipinti, disegni, manoscritti, sculture e manifatture provenienti da importanti musei italiani e internazionali, tra cui il Museo del Prado di Madrid, le collezioni reali spagnole, la National Gallery di Washington e la Fundación Casa Ducal de Medinaceli di Siviglia, con un grande capolavoro di Ribera che ritorna eccezionalmente a Napoli.
f08/mgg/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...