Enav, Bruni “Sulla sostenibilità abbiamo fatto parecchi passi in avanti”

ROMA (ITALPRESS) – La sostenibilità “è molto importante” per Enav, “abbiamo fatto parecchi passi avanti, secondo me il momento storico è quello che definisce la differenza all’interno dell’impresa su come si vive la sostenibilità: si può vivere come un mondo parallelo, si può vivere come un rapporto organico con la persona giuridica che si rappresenta. Penso che Enav sia proprio questo: noi viviamo dall’interno la sostenibilità, ci siamo evoluti da quello che potrebbe essere il concetto di sola sostenibilità ambientale, su cui abbiamo tanto battuto, e oggi sviluppiamo il nostro mondo anche sul sociale e sulla sostenibilità finanziaria che è il futuro, quindi una sostenibilità a 360 gradi. Penso che questa sia anche l’occasione giusta per metterla al centro”. Così la presidente dell’Enav, Alessandra Bruni, a margine dell’Esg Day 2025 a Palazzo Grazioli a Roma.

