Enav, Monti “Abbiamo un piano di assunzione di 400 risorse nei prossimi 5 anni”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un piano di assunzione di 400 risorse nei prossimi 5 anni: lo abbiamo fatto in maniera convinta, proprio per dare un segnale, per comunicare che la tecnologia – sebbene all’avanguardia – e l’intelligenza artificiale sono fattori importanti che aiutano l’uomo a lavorare meglio, ma che non potranno mai sostituirlo in un’azienda in cui il fattore umano è così determinante”. Così l’Ad di Enav, Pasqualino Monti, a margine dell’Esg Day 2025 a Palazzo Grazioli a Roma.

