Ultime News

19 Nov 2025 Industriali: al Museo del Violino
mostra per celebrare gli 80 anni
19 Nov 2025 Ancora cumuli di rifiuti
in via al Depuratore
19 Nov 2025 Città della Cultura, Virgilio:
"Occasione per crescita collettiva"
19 Nov 2025 Guida Michelin 2026, chef
Bellingeri unica stella cremonese
19 Nov 2025 Minacce dal vicino: "Mani al collo
e pistola alla gola". A processo
Video Pillole

Enav, Monti “Abbiamo un piano di assunzione di 400 risorse nei prossimi 5 anni”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un piano di assunzione di 400 risorse nei prossimi 5 anni: lo abbiamo fatto in maniera convinta, proprio per dare un segnale, per comunicare che la tecnologia – sebbene all’avanguardia – e l’intelligenza artificiale sono fattori importanti che aiutano l’uomo a lavorare meglio, ma che non potranno mai sostituirlo in un’azienda in cui il fattore umano è così determinante”. Così l’Ad di Enav, Pasqualino Monti, a margine dell’Esg Day 2025 a Palazzo Grazioli a Roma.

