Fontana “Ricordare S.Agostino per riaffermare ragioni del bene e della pace”

ROMA (ITALPRESS) – “In un’epoca di guerre e di instabilità, ricordare Sant’Agostino offre l’opportunità di riscoprire il significato profondo di un insegnamento universale. Si tratta di un chiaro invito a riaffermare con forza e responsabilità le ragioni del bene, della giustizia e della pace contro le logiche del conflitto e dell’egoismo. È questo un monito perenne di cui abbiamo assoluto bisogno. A distanza di oltre 15 secoli, la sua opera conserva intatta una straordinaria attualità”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in apertura della lectio magistralis di Massimo Cacciari “Sant’Agostino. Europa o Cristianità”, a Montecitorio.

