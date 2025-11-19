“Le idee, le mani, il tempo. Tracce di futuro“. È il titolo della mostra organizzata dall’Associazione Industriali di Cremona in occasione degli 80 dalla fondazione. Ottant’anni di industria raccontati attraverso immagini, installazioni e storie di impresa al Museo del Violino.

La mostra ripercorre il legame profondo tra lavoro, innovazione e territorio, mettendo in luce le eccellenze che hanno costruito l’identità produttiva cremonese. L’impresa non solo come luogo di produzione, ma come storia, cultura e comunità.

“Oggi festeggiamo gli 80 anni della nostra associazione, ma anche un percorso di tutto il tessuto industriale cremonese nel corso del Novecento fino ad arrivare a oggi” racconta Maurizio Ferraroni, presidente in carica, a margine dell’inaugurazione. “È un momento di gioia e di felicità, pronti alle sfide del futuro. Nella mostra trovate fotografie, filmati, oggettistica del passato, del presente e anche del futuro, che testimoniano quanto sia importante trasformare le virtù in azione e non solo in parole. Sono rimasto veramente sorpreso da quante entità industriali siano state presenti nel corso degli anni nel territorio cremonese e, vedendo certe foto in bianco e nero e a colori, si respira proprio un’aria di industrializzazione nel nostro territorio” ha dichiarato Ferraroni.

Chimica, tessile, agroalimentare, terziario, energetico, materiali per costruzioni, cosmesi e stabilimenti, industria pesante: sono le tematiche all’interno del percorso, fino a uno spazio dedicato all’associazione con la storia dei past president e uno sguardo al futuro grazie all’intelligenza artificiale.

