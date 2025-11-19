Rocca “Lavoro straordinario agli Stati Generali della salute del Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “È stato un lavoro straordinario. Ho sentito parole di soddisfazione dalle associazioni dei pazienti, dagli operatori che hanno partecipato ai tavoli e dalle associazioni di categoria”. Lo ha affermato il presidente della regione Lazio Francesco Rocca in occasione del secondo e ultimo giorno degli Stati Generali della salute del Lazio. “Il primo tema rimane l’attenzione al personale. È fondamentale lavorare, non soltanto sui salari, sui quali come regione abbiamo spazi limitati perché sono rimandati alla contrattazione, quanto sulla dignità professionale e sui i percorsi di crescita”. Rocca ha concluso, dopo aver citato alcuni degli argomenti dibattuti, come la salute mentale, la farmaceutica, la protesica, l’umanizzazione delle cure, spiegando: “Credo che si stia andando verso la partecipazione degli attori e dei protagonisti del sistema salute del Lazio, con una visione di attenzione alla spesa, che abbiamo chiamato spesa buona”.

