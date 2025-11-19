Tg News – 19/11/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Caso Bignami, Meloni al Quirinale da Mattarella

– Cassazione ammette i 4 referendum sulla Giustizia

– Madre e figlio trovati morti in Salento, ipotesi omicidio-suicidio

– Napoli, uccide la sorella e chiama i carabinieri

– Ex Ilva, sciopero a Genova, stabilimento occupato e corteo

– Attacco russo sull’Ucraina, Polonia e Romania alzano i jet

– Virtus-Maccabi, zona rossa intorno a PalaDozza Bologna

– Seminario Italia-Spagna, Africa cruciale per le sfide globali

– Previsioni 3B Meteo 20 Novembre

mrv

