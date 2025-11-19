Video Pillole
Tg News – 19/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Caso Bignami, Meloni al Quirinale da Mattarella
– Cassazione ammette i 4 referendum sulla Giustizia
– Madre e figlio trovati morti in Salento, ipotesi omicidio-suicidio
– Napoli, uccide la sorella e chiama i carabinieri
– Ex Ilva, sciopero a Genova, stabilimento occupato e corteo
– Attacco russo sull’Ucraina, Polonia e Romania alzano i jet
– Virtus-Maccabi, zona rossa intorno a PalaDozza Bologna
– Seminario Italia-Spagna, Africa cruciale per le sfide globali
– Previsioni 3B Meteo 20 Novembre
