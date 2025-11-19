Welfare, Osnato “Misure strutturali per una nuova cultura della famiglia”





ROMA (ITALPRESS) – “Credo che la prima strategia sia quella di attuare una svolta culturale. L’idea di avere una famiglia e dei figli deve rientrare nella prospettiva di tutte le giovani coppie”. Lo ha detto Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze, a margine della presentazione del secondo Rapporto sull’Agenda FAST curato da Percorsi di secondo welfare per Fondazione Lottomatica.

“Il governo ha messo in campo misure in questi anni dal punto di vista della fiscalità generale. È chiaro però che l’obiettivo è quello di entrare in un’ottica strutturale”, aggiunge Osnato.

mec/mgg/gtr

© Riproduzione riservata