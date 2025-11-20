Video Pillole
A Bologna “inCittà”, evento di Confcommercio per le economie urbane del futuro
BOLOGNA (ITALPRESS) – In un anno simbolico come quello del suo 80° anniversario, Confcommercio ha lanciato una nuova iniziativa di respiro nazionale: “inCittà: Spazi che cambiano, economie urbane che crescono”: una due giorni pensata per offrire al Paese un’opportunità di dibattito e crescita sul ruolo strategico che le economie di prossimità ricoprono per il futuro delle città italiane in coerenza con il percorso tracciato dal progetto Cities.
fsc/gsl
