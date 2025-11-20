Ultime News

20 Nov 2025 Giovani in Centro in ritardo?
Anche il Pd chiede chiarimenti
20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
Video Pillole

A Bologna “inCittà”, evento di Confcommercio per le economie urbane del futuro

BOLOGNA (ITALPRESS) – In un anno simbolico come quello del suo 80° anniversario, Confcommercio ha lanciato una nuova iniziativa di respiro nazionale: “inCittà: Spazi che cambiano, economie urbane che crescono”: una due giorni pensata per offrire al Paese un’opportunità di dibattito e crescita sul ruolo strategico che le economie di prossimità ricoprono per il futuro delle città italiane in coerenza con il percorso tracciato dal progetto Cities.

fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...