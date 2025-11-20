Banca del Fucino a sostegno dell’arte, restaurata “La Visitazione” a L’Aquila





L’AQUILA (ITALPRESS) – E’ tornata al suo splendore originale “La Visitazione”, la tela di quasi 3 metri quadrati, datata 1725, firmata dal pittore milanese Bernardo Strada: è stato infatti svelato il restauro, a cura della Banca del Fucino, della pala d’altare della Chiesa di San Francesco di Paola, a L’Aquila. La tela non era stata colpita direttamente dal sisma del 2009, ma risultava gravemente compromessa dall’alterazione delle vernici, dalla perdita di tensione e da evidenti deformazioni. In attesa del completamento dei lavori di restauro della Chiesa di San Francesco di Paola, la “Visitazione” verrà ospitata temporaneamente nella Filiale della Banca del Fucino, dove potrà essere ammirata dal pubblico. Nei prossimi mesi, l’opera verrà restituita alla comunità parrocchiale.

