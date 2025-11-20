Cop30, incendio vicino al Padiglione dell’Italia

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – Incendio tra i padiglioni della Cop30 a Belem, in Brasile. Tutti i presenti sono stati evacuati. La zona in cui è divampato l’incendio è la B, vicinissima al Padiglione Italia. Non è ancora chiara la natura del rogo e non è ancora chiaro se sia stato domato. Tutti i presenti attendono fuori dai capannoni. Al momento non c’è notizia di feriti, continuano ad arrivare i pompieri e i militari presidiano tutte le uscite di emergenza.

