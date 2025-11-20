Cronaca
Crollo delle temperature:
da venerdì sera neve in Pianura
E’ arrivato giovedì sera il flusso di aria gelida proveniente dalla Scandinavia che ha già fatto abbassare le temperature: questo vortice di gelo, secondo gli esperti del meteo, porterà precipitazioni nevose anche in Pianura già da venerdì sera.
Da venerdì 21 fino a lunedì 24 novembre è atteso dunque il primo significativo crollo termico con la possibilità di fiocchi a bassa quota tra Lombardia, e quindi anche a Cremona.
Domenica tornerà un po’ di sole prima di un nuovo peggioramento dalla sera quando potrebbe tornare a nevicare a bassa quota.
