Ultime News

20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
20 Nov 2025 Crollo delle temperature:
da venerdì sera neve in Pianura
Cronaca

Crollo delle temperature:
da venerdì sera neve in Pianura

E’ arrivato giovedì sera il flusso di aria gelida proveniente dalla Scandinavia che ha già fatto abbassare le temperature: questo vortice di gelo, secondo gli esperti del meteo, porterà precipitazioni nevose anche in Pianura già da venerdì sera.

Da venerdì 21 fino a lunedì 24 novembre è atteso dunque il primo significativo crollo termico con la possibilità di fiocchi a bassa quota tra Lombardia, e quindi anche a Cremona.

Domenica tornerà un po’ di sole prima di un nuovo peggioramento dalla sera quando potrebbe tornare a nevicare a bassa quota.

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...