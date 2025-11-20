Ultime News

20 Nov 2025 Pranzo benefico a Cicognolo
per l'associazione EnriCoNoi
20 Nov 2025 Oasi felina, Olzi: "Serve rispetto
delle norme e trasparenza"
20 Nov 2025 Forno grande della Frazzi,
lavori prorogati e costi cresciuti
20 Nov 2025 Mariani: "Sul consumo di suolo
serve programmazione provinciale"
19 Nov 2025 Ponte Verdi sul Po: completato
oltre il 30% dei lavori
Video Pillole

Decarbonizzazione delle reti gas, a Enlit 2025 il progetto Hyround di Italgas

BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dalla Sardegna alla Spagna. In occasione di Enlit – il principale evento europeo che si occupa di transizione energetica, digitalizzazione e decarbonizzazione che quest’anno si svolge a Bilbao – Italgas ha portato la propria esperienza in tema di decarbonizzazione delle reti gas illustrando il progetto Hyround, l’impianto di produzione di idrogeno verde recentemente entrato in funzione a Sestu, Cagliari, il primo in Italia collegato direttamente a una rete di distribuzione cittadina.
