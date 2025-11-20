Ultime News

20 Nov 2025 Pranzo benefico a Cicognolo
per l'associazione EnriCoNoi
20 Nov 2025 Oasi felina, Olzi: "Serve rispetto
delle norme e trasparenza"
20 Nov 2025 Forno grande della Frazzi,
lavori prorogati e costi cresciuti
20 Nov 2025 Mariani: "Sul consumo di suolo
serve programmazione provinciale"
19 Nov 2025 Ponte Verdi sul Po: completato
oltre il 30% dei lavori
Video Pillole

Guida Michelin 2026, in Italia 25 nuovi ristoranti stellati

PARMA (ITALPRESS) – La Guida Michelin Italia 2026, presentata a Parma, celebra 25 nuovi ingressi tra i ristoranti stellati. Nel dettaglio si aggiunge un nuovo ristorante insignito delle tre Stelle Michelin, portando a 15 il totale dei locali che rappresentano l’eccellenza assoluta sul territorio nazionale. Sono inoltre stati premiati 2 nuovi ristoranti con le due Stelle e 22 con una Stella. Nel complesso, la selezione 2026 della Guida Michelin Italia comprende 394 ristoranti stellati, distribuiti su tutta la penisola.
