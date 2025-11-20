Ultime News

20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
20 Nov 2025 Crollo delle temperature:
da venerdì sera neve in Pianura
Video Pillole

Incendio tra i padiglioni della Cop30 in Brasile, evacuata la conferenza Onu

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – Un incendio è divampato all’interno dei padiglioni dell’Onu dove è in corso la Cop30 di Belem, in Brasile, e dove si stanno tenendo i negoziati con tutte le delegazioni dei governi. L’origine delle fiamme, di cui non sono note le cause, è poco distante dal Padiglione Italia. Tutte le zone sono state evacuate nel panico dei presenti. Sul posto i vigili del fuoco per domare il rogo.

xb1/sat/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...