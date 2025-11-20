Incendio tra i padiglioni della Cop30 in Brasile, evacuata la conferenza Onu

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – Un incendio è divampato all’interno dei padiglioni dell’Onu dove è in corso la Cop30 di Belem, in Brasile, e dove si stanno tenendo i negoziati con tutte le delegazioni dei governi. L’origine delle fiamme, di cui non sono note le cause, è poco distante dal Padiglione Italia. Tutte le zone sono state evacuate nel panico dei presenti. Sul posto i vigili del fuoco per domare il rogo.

