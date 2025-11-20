Video Pillole
Malattie renali rare, un documento su diagnosi precoce ed equa presa in carico
ROMA (ITALPRESS) – Diagnosi precoce ed equa presa in carico. Questo l’obiettivo del Documento Malattie Renali Rare, presentato a Roma, alla presenza di istituzioni, comunità scientifica e Associazioni di pazienti. L’appuntamento, realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Italia, ha rappresentato un momento di confronto strutturato sulle patologie nefrologiche rare, con particolare attenzione alle glomerulonefriti, terza causa di ingresso in dialisi.
f04/mgg/gsl
© Riproduzione riservata