Ultime News

20 Nov 2025 Campagna Amica domenica 23
novembre in piazza Stradivari
20 Nov 2025 Tecnologia come strumento a servizio
dell’uomo: incontro in Cattolica
20 Nov 2025 Imu 2025: il saldo va versato
entro il 16 dicembre
20 Nov 2025 10Manzoni Aparthotel, inaugurata la
nuova struttura ricettiva di Cremona
20 Nov 2025 Marcia per i diritti dei bambini,
in mille lungo le vie del centro
Video Pillole

Malattie renali rare, un documento su diagnosi precoce ed equa presa in carico

ROMA (ITALPRESS) – Diagnosi precoce ed equa presa in carico. Questo l’obiettivo del Documento Malattie Renali Rare, presentato a Roma, alla presenza di istituzioni, comunità scientifica e Associazioni di pazienti. L’appuntamento, realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Italia, ha rappresentato un momento di confronto strutturato sulle patologie nefrologiche rare, con particolare attenzione alle glomerulonefriti, terza causa di ingresso in dialisi.

