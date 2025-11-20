Ultime News

20 Nov 2025 Giovani in Centro in ritardo?
Anche il Pd chiede chiarimenti
20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
Video Pillole

Mattarella riceve 7 nuovi ambasciatori al Quirinale

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi Ambasciatori: Tord Tukun, Regno di Norvegia; Mbarouk Nassor Mbarouk, Repubblica Unita di Tanzania; Michael Stibbe, Regno dei Paesi Bassi; Elizabeth McCullough, Irlanda; Genaro Fausto Lozano Valencia, Stati Uniti Messicani; Carla Jazzar, Repubblica Libanese; Michael Rendi, Repubblica d’Austria. Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli.

sat/mca1
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...