20 Nov 2025 Campagna Amica domenica 23
novembre in piazza Stradivari
20 Nov 2025 Tecnologia come strumento a servizio
dell’uomo: incontro in Cattolica
20 Nov 2025 Imu 2025: il saldo va versato
entro il 16 dicembre
20 Nov 2025 10Manzoni Aparthotel, inaugurata la
nuova struttura ricettiva di Cremona
20 Nov 2025 Marcia per i diritti dei bambini,
in mille lungo le vie del centro
Mi fa un baffo il gatto nero Festival, si chiude il sipario con tanti vincitori

ROMA (ITALPRESS) – Al Teatro della Croce Rossa italiana di Roma, è andata in scena la V edizione del “Mi fa un baffo il gatto nero Festival”, la kermesse pronta a scardinare le false credenze contro l’ignoranza e la superstizione. Il 14 e 15 novembre il pubblico ha dato vita a una importante campagna di sensibilizzazione dedicata al valore dell’inclusione, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa italiana, della Fnovi e in collaborazione con la Polizia di Stato. Il festival, che si realizza grazie al sostegno di realtà leader come la PetStore Conad e la Vitakraft, è stato organizzato dall’associazione Pet Carpet e ideato dalla giornalista Federica Rinaudo che ne segue anche la direzione artistica. La conduzione del comico Andrea Rivera con la cagnolina Grace, i clown dottori di “Comici Camici” e la stessa Rinaudo, e la regia firmata da Vittorio Rombolà, sono stati al centro delle due serate ricche di performance.
