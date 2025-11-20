Operazione Ipogeo, Procuratore Catania “Arrestati non nuovi a simili episodi”





CATANIA (ITALPRESS) – “L’obiettivo di queste persone è stato solo uno, quello di attaccare i rappresentanti dello Stato. Alcuni degli infagati sono stati arrestati per fatti più o meno simili avvenuti qualche tempo prima a Messina, quindi si tratta di un’attività di attacco gratuito “. Lo ha sottolineato il procuratore della Repubblica di Catania Francesco Curcio comunicando il movente delle azioni degli anarco insurrezionalisti arrestati con l’operazione Ipogeo. xo5/pc/mca3

