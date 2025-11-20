Ultime News

20 Nov 2025 Covid e coprifuoco: assolto barista
accusato di minacce al comandante
20 Nov 2025 Al Boschetto incontro conclusivo
su Comunità Energetiche Rinnovabili
20 Nov 2025 Candidatura Capitale Cultura
Portesani e FDI critici
20 Nov 2025 Ripristino asili nido estivi, FI:
"Si faccia come a Brescia"
20 Nov 2025 Alla rapinatrice ludopatica 3 anni
"Mi scuso, ora mi sto curando"
Pianeta donna – Puntata del 20/11/2025

MILANO (ITALPRESS) – Nella ventinovesima puntata di Pianeta Donna, format dell’Italpress che ha come protagoniste le donne, Carola Salvato dialoga con Stefania Mancini, Imprenditrice in Sanità Digitale e attivista per la Parità di Genere, e con Juli Hysenbelli, Global Lead for Connected Care, AWS Healthcare and Lifesciences.
All’inizio della puntata Alessandra Graziottin, ginecologa, oncologa e presidente della Fondazione Graziottin onlus, fa il punto sulla nuova misura del Dipartimento della Salute americano e della Food and Drug Administration sugli avvertimenti sulle terapie ormonali sostitutive.
Le parole chiave della puntata saranno Sanità, Innovazione e Donne.

