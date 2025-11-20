Ultime News

20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
20 Nov 2025 Crollo delle temperature:
da venerdì sera neve in Pianura
Video Pillole

Ponte sullo Stretto, Tajani “Sarà importante per la sicurezza del fronte Sud”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Credo che il ponte rappresenti, quando ci sarà, un punto importante nel trasporto e quindi anche per l’evacuazione o per garantire la sicurezza in caso di un attacco da sud, esiste anche il fronte sud, il fianco sud della Nato, quindi bisogna guardare tutto a 360 gradi”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Esteri, sulla possibilità di inserire il ponte sullo Stretto tra le opere nell’ambito del piano di mobilità militare dell’Ue.

