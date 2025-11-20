Video Pillole
Ponte sullo Stretto, Tajani “Sarà importante per la sicurezza del fronte Sud”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Credo che il ponte rappresenti, quando ci sarà, un punto importante nel trasporto e quindi anche per l’evacuazione o per garantire la sicurezza in caso di un attacco da sud, esiste anche il fronte sud, il fianco sud della Nato, quindi bisogna guardare tutto a 360 gradi”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Esteri, sulla possibilità di inserire il ponte sullo Stretto tra le opere nell’ambito del piano di mobilità militare dell’Ue.
