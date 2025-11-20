L’associazione EnriCoNoi nasce nel 2020 dalla storia di Enrico: un uomo amato, un padre, un amico, la cui vita è stata improvvisamente stravolta da un grave incidente. Da un giorno all’altro, Enrico e la sua famiglia si sono trovati ad affrontare la complessità di una grave cerebrolesione acquisita e la fragilità di un sistema territoriale non ancora pronto a offrire risposte adeguate. Da quella esperienza difficile è germogliata una missione chiara e coraggiosa: dare voce e sostegno alle persone come Enrico, accompagnandole attraverso un percorso fatto di assistenza, strumenti adeguati e competenze specialistiche.

Negli anni, grazie a un impegno costante e condiviso con la Cooperativa Sim-patia e Cremona Solidale, i progressi sono diventati realtà. Oggi esiste uno spazio dedicato in cui i pazienti con gravi cerebrolesioni possono essere seguiti con strumentazioni idonee e da personale appositamente formato. Un risultato di cui Enrico sarebbe profondamente fiero: due persone nella sua stessa condizione stanno infatti seguendo da oltre un anno percorsi personalizzati, pensati per garantire loro migliori condizioni di vita, autonomia e dignità.

Per continuare a far crescere questa rete di cura, l’associazione organizza il 30 novembre un pranzo benefico all’oratorio di Cicognolo. Giunto alla sua quinta edizione, l’evento richiama ogni anno più di 100 partecipanti, sempre pronti a sostenere con entusiasmo e generosità una causa che tocca profondamente il territorio.

EnriCoNoi affianca Cremona Solidale nel progetto GCA, contribuendo al finanziamento di ausili tecnologici e alla formazione del personale sanitario. Un supporto che ha permesso di rafforzare il percorso riabilitativo e inaugurare nuovi posti dedicati a pazienti con gravi cerebrolesioni, rendendo sempre più solida e qualificata la presa in carico.

Grazie alla collaborazione con Cremona Solidale e Sim-patia, EnriCoNoi prosegue con determinazione nel potenziamento dei percorsi dedicati alle persone con GCA. L’obiettivo è chiaro: costruire una rete ancora più forte, capace di promuovere autonomia, dignità e qualità della vita.

L’associazione invita istituzioni, imprese e cittadini a unirsi a questo cammino: “Partecipando agli eventi, sostenendo economicamente i progetti, ma anche contribuendo alla cultura della sensibilizzazione e dell’inclusione sociale”.

