Sicilia, Schifani “La finanziaria guarda a imprese, famiglie e infrastrutture”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo puntato su una manovra che guarda molto al sociale, al mondo d’impresa, alle agevolazioni per le assunzioni: con 200 milioni sosteniamo finanziariamente la decontribuzione in occasione delle nuove assunzioni di giovani siciliani”. Lo sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani a margine dell’Assemblea pubblica di Sicindustria, tenutasi a Villa Igiea a Palermo. “Questo è un ulteriore stimolo a una crescita ormai consolidata – aggiunge Schifani – UniCredit, che sistematicamente versa la quota Irpef alla Regione, un anno fa ha versato 80 milioni mentre quest’anno sono 102. L’economia cresce e produce più interessi: oltre alla decontribuzione in manovra puntiamo sul South Working, che poche ore fa è stato votato all’unanimità in commissione e permetterà ai nostri ragazzi di lavorare a distanza in Sicilia dando un contributo alle imprese del nord che accettano questa condizione. Questa manovra guarda al mondo d’impresa ma anche alle famiglie, al sociale, alle infrastrutture: la decontribuzione è spalmata su tre anni, quindi non può essere una misura spot ma strategica per il mio governo”. Lo sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani a margine dell’Assemblea pubblica di Sicindustria, tenutasi a Villa Igiea a Palermo. xd8/vbo/mca1

