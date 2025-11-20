Ultime News

20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
20 Nov 2025 Crollo delle temperature:
da venerdì sera neve in Pianura
Video Pillole

Smartphone alla guida, sempre più rischi per la sicurezza stradale

MILANO (ITALPRESS) – Le attività più comuni con lo smartphone incidono negativamente sulla guida, aumentando i rischi di incidenti. È quanto emerge dal report “Influenza della distrazione da smartphone alla guida”, realizzato da Generali jeniot e Automotive Safety Center GuidaSicura Quattroruote. Il test sperimentale in pista, che è stato svolto su un circuito che ha riprodotto le reali condizioni di traffico urbano a una velocità di 40-50 chilometri orari, ha analizzato nel dettaglio diverse attività che si svolgono con lo smartphone.

col/sat/red

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...