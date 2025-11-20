Video Pillole
Tg Economia – 20/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Terna, pronta la rete elettrica per Milano Cortina 2026
– Eurizon al Salone SRI, EU Green Bond in crescita nel 2025
– Trasporto marittimo, dalle ONG appello per accelerare la transizione verde
– Dichiarazione dei redditi e richiesta di rimborsi, come procedere
sat/gtr
– Terna, pronta la rete elettrica per Milano Cortina 2026
– Eurizon al Salone SRI, EU Green Bond in crescita nel 2025
– Trasporto marittimo, dalle ONG appello per accelerare la transizione verde
– Dichiarazione dei redditi e richiesta di rimborsi, come procedere
sat/gtr
© Riproduzione riservata