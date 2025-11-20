Ultime News

20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
20 Nov 2025 Crollo delle temperature:
da venerdì sera neve in Pianura
Video Pillole

Tg News – 20/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Piano per la pace in Ucraina, Zelensky incontra i generali Usa
– Shalabayeva, confermata condanna ai cinque poliziotti
– Donna trovata morta a Napoli, è stata uccisa
– Medico indagato a Belluno per morte bimba dopo dimissioni
– Ex Ilva, fabbrica occupata a Taranto e presidi a Genova
– Bonus psicologo, boom richieste ma fondi insufficienti
– Playoff Mondiale, Italia affronterà Irlanda del Nord
– Cop30, Pichetto “Con Guterres confronto per un compromesso onorevole”
– Previsioni 3B Meteo 21 Novembre
