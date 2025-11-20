Video Pillole
Tg News – 20/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Piano per la pace in Ucraina, Zelensky incontra i generali Usa
– Shalabayeva, confermata condanna ai cinque poliziotti
– Donna trovata morta a Napoli, è stata uccisa
– Medico indagato a Belluno per morte bimba dopo dimissioni
– Ex Ilva, fabbrica occupata a Taranto e presidi a Genova
– Bonus psicologo, boom richieste ma fondi insufficienti
– Playoff Mondiale, Italia affronterà Irlanda del Nord
– Cop30, Pichetto “Con Guterres confronto per un compromesso onorevole”
– Previsioni 3B Meteo 21 Novembre

