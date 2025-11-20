Ultime News

20 Nov 2025 Coldiretti: "Massimo impegno
a difesa della filiera del latte"
20 Nov 2025 Figlie di San Camillo, entro l'anno
20 operazioni con il robot chirurgico
20 Nov 2025 Nidi estivi, l'assessore Mozzi:
"Nessuna sospensione del servizio"
20 Nov 2025 Molestie alla capotreno: 59enne
senza biglietto condannato a 6 mesi
20 Nov 2025 Covid e coprifuoco: assolto barista
accusato di minacce al comandante
Video Pillole

Tg Sport – 20/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Italia trova l’Irlanda del Nord, in caso di vittoria o Galles o Bosnia
– Palladino si presenta a Bergamo “C’è tanto lavoro da fare”
– Berrettini e Cobolli trascinano l’Italia in Davis, battuta l’Austria
– Las Vegas tra luci e gelo, il GP più insidioso della stagione
– Assemblea Onu dà l’ok a risoluzione tregua, Malagò “Risultato straordinario”
mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...