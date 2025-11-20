Video Pillole
Tg Sport – 20/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Italia trova l’Irlanda del Nord, in caso di vittoria o Galles o Bosnia
– Palladino si presenta a Bergamo “C’è tanto lavoro da fare”
– Berrettini e Cobolli trascinano l’Italia in Davis, battuta l’Austria
– Las Vegas tra luci e gelo, il GP più insidioso della stagione
– Assemblea Onu dà l’ok a risoluzione tregua, Malagò “Risultato straordinario”
