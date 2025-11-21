Ultime News

21 Nov 2025 "Tragudia" di Serra apre
la stagione di Prosa al Ponchielli
21 Nov 2025 Il caso di Arianna: già trasferita
con i cani in una casa provvisoria
21 Nov 2025 "Il sociale al centro": Piloni
in visita a due realtà cremonesi
21 Nov 2025 Conferenza nazionale presidenti
Fiab: tre giorni di incontri
21 Nov 2025 Inaugurata la casa di comunità
Fontana: “Risposta a nuovi bisogni”
A Palermo nasce l’ILW, Palmigiano “Professione legale interconnessa”

PALERMO (ITALPRESS) – Palermo è protagonista di un evento che guarda al futuro della professione legale: l’assemblea costitutiva dell’International Lawyers Worldwide (ILW). Questo incontro, che si è svolto al Palazzo Liberty Unique Hotel, ha dato il via a una rete internazionale pensata per innovare, rafforzare e facilitare la collaborazione tra avvocati di molteplici Paesi. L’iniziativa prende vita dall’esperienza consolidata dello studio legale Palmigiano e Associati, una realtà legale che, da oltre settant’anni, si occupa di diritto civile, commerciale e internazionale, con un dipartimento dedicato alla clientela straniera. pc/mca3

