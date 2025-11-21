Si è svolto giovedì 20 novembre al MADE Expo di Milano il confronto dedicato a “Cantiere Impatto Sostenibile (CIS)”, il Codice di Condotta volontario per accompagnare le imprese in percorsi concreti di qualificazione ESG applicati direttamente alla gestione del cantiere. Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione dei Presidenti delle Associazioni Territoriali ANCE che hanno adottato CIS, è intervenuto anche l’Arch. Giovanni Musoni, Presidente di ANCE Cremona, che ha sottolineato il valore del Codice come leva culturale e operativa per le imprese del territorio.

“Il valore di CIS risiede innanzitutto nella capacità di attivare la cultura della sostenibilità all’interno della governance aziendale – ha dichiarato Musoni –. Il Codice nasce con un livello minimo di accesso che consente anche alle realtà più piccole di entrare nel percorso, ma offre allo stesso tempo strumenti, formazione e supporto affinché ogni impresa possa crescere e migliorare in modo progressivo e misurabile”.

ANCE Cremona ha aderito al progetto CIS nel mese di maggio 2024, riconoscendo nel Codice un riferimento utile per orientare il settore verso una gestione dei cantieri sempre più attenta a legalità, sicurezza, responsabilità sociale, tutela ambientale e qualità della filiera. Ad oggi 7 imprese associatesi sono qualificate e hanno ottenuto il livello argento CIS.

