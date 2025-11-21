Ultime News

21 Nov 2025 "Tragudia" di Serra apre
la stagione di Prosa al Ponchielli
21 Nov 2025 Il caso di Arianna: già trasferita
con i cani in una casa provvisoria
21 Nov 2025 "Il sociale al centro": Piloni
in visita a due realtà cremonesi
21 Nov 2025 Conferenza nazionale presidenti
Fiab: tre giorni di incontri
21 Nov 2025 Inaugurata la casa di comunità
Fontana: “Risposta a nuovi bisogni”
“Arte Circolare”, alla Triennale di Milano un progetto di Conai

MILANO (ITALPRESS) – Dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 Triennale Milano presenta la quarta edizione di Arte Circolare, un progetto di Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, a cura di Spazio Taverna. Il Premio è stato assegnato all’artista italo senegalese Binta Diaw, per Terrestre, un’opera fotografica che riflette sul legame circolare tra l’essere umano e la terra. All’interno della mostra Arte Circolare sono esposte tutte le opere partecipanti al Premio, che riunisce dieci artisti under 35 che trasformano i temi del riciclo e della tutela ambientale in terreno di sperimentazione creativa.

